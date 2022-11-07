بدون خجل .. دانا جبر تتحدى الجميع وتنشر صور فاضحة من صورها المسربة

فنون - سعد محمود - تحدت النجمة السورية دانا جبر، الجميع وقامت بنشر صورتين فاضحة لها عبر السوشيال ميديا، من صورها التي سربت في وقت سابق وأثارت ضجة كبيرة.

الصورتان التي نشرتهما دانا جبر، عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيهما شبه عارية، مما عرضها لهجوم شديد من قبل المتابعين.

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وبعدها بدقائق قليلة، قامت دانا جبر بحذف الصورتين دون أن توضح أن كانت قد نشرتهما بالخطأ أم أن ذلك سببه تعرضها للهجوم.

وكانت النجمة السورية قد أشعلت المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما إنتشرت مقاطع وصور فاضحة لها قبل فترة، بعدما تمت سرقة هاتفها.

دانا جبر، اسمها الحقيقي هو دانا العش، وشاركت في أكثر من خمسين مسلسلاً تلفزيونيا حتى الآن.

وتزوجت دانا جبر وهي في سن 18 عاماً إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلا حيث انتهى بالطلاق سريعا.

وأكدت دانا جبر، فى تصريحات صحفية سابقة أن سبب الانفصال ليس أهلها وإنما ظروف من بينها ظروف العمل الصعبة ومشكلات أخرى.

ورغم جمالها الصاخب وتلقيبها بـ”جميلة باب الحارة” إلا أن النجمة السورية، تؤيد اجراء عمليات تجميل واعترفت فى احدى لقاءاتها أنها خضعت لعملية تجميل فى الأنف. وأن لديها هوسا بالرتوش، وتحمد الله على جمالها.

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