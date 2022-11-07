رانيا يوسف… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وفستان قصير.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة رانيا يوسف ، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، من أحدث ظهور لها خلال حضورها العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة مثيرة وجريئة مرتدية فستان ملفت قصير فوق الركبة باللون الابيض و ذات كتف و كتف وهو ما جعل إطلالتها جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها منسدلاً على كتافيها ،ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالوان النود.

وحرصت رانيا يوسف على حضور العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد، كما حضر مخرج الفيلم محمد عبدالرحمن، ومؤلفه أيمن بهجت قمر.