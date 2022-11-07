في البلكونة .. انجي خوري تستعرض المناطق الحساسة في جسدها ومتابع: اتقي الله ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 7 نوفمبر 2022 08:52 مساءً - كعادتها.. تسعى الناشطة السورية إنجي خوري لإثارة الجدل دائما، عبر نشرها العديد من الصور والفيديوهات الخارجة عن الآداب العامة.

ومؤخرا نشرت خوري صورا لها عبر موقع “إنستجرام” بالملابس الداخلية الجريئة، داخل شرفة منزلها وظهرت بوضعية مثيرة للجدل.

تفاعل الكثير من المتابعين على الصورة كالآتي: «أسد، حرام عليكي تعبتينا، اتقي الله، صورة جامدة أوي».

من هي انجي خوري؟

أثارت خوري الجدل عدة مرات بسبب فيديوهاتها الفاضحة التي بثتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

رحلت السلطات اللبنانية خوري إلى خارج البلاد ومنعت إقامتها بسبب الفيديوهات الفاضحة. ووجه لها مكتب الآداب ومكافحة المخدرات اتهامات بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات.

أطلق عليها لقب “سما المصري اللبنانية” بعد ظهورها في العديد من الصور والفيديوهات الخادشة للحياء.

حاولت إنجي دخول المجال الفني من خلال كليب لبناني مع الفنان آدم.

تربطها علاقة عداوة بالمطربة اللبنانية قمر، بسبب المطرب آدم.

اعترفت إنجي بإقامة علاقة مع ناشط لبناني استمرت لـ 4 سنوات.

أساءت إنجي لكوكب الشرق أم كلثوم.

تمتلك أكثر من 800 ألف متابع عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام.