كارول سماحه… بإطلالة ساحرة مع النجمه انغام تذهل المتابعين بجمالهم .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت النجمة كارول سماحة، صورا جديدة لها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفديوهات إنستجرام.

وظهرت كارول سماحة مع النجمة الكبيرة أنغام، حيث علقت، قائلة: “من أحلى الحلقات اللى صورتها مع حبيبتى النجمة أنغام”.

جدير بالذكر، أن النجمة كارول سماحة قد طرحت أغنيتها الجديدة مغرومة بمين، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب؛ حيث تتعاون كارول فى الأغنية مع المخرجة بتول عرفة، والتى تعاونت معها سابقا فى 4 كليبات.

مغرومة بمين.. كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع موسيقى سليمان داميان.