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كارول سماحه… بإطلالة ساحرة مع النجمه انغام تذهل المتابعين بجمالهم .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت النجمة كارول سماحة، صورا جديدة لها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفديوهات إنستجرام.

وظهرت كارول سماحة مع النجمة الكبيرة أنغام، حيث علقت، قائلة: “من أحلى الحلقات اللى صورتها مع حبيبتى النجمة أنغام”.

جدير بالذكر، أن النجمة كارول سماحة قد طرحت أغنيتها الجديدة مغرومة بمين، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب؛ حيث تتعاون كارول فى الأغنية مع المخرجة بتول عرفة، والتى تعاونت معها سابقا فى 4 كليبات.

مغرومة بمين.. كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع موسيقى سليمان داميان.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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