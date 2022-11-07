لاميتا فرنجيه… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مرتدية فستان لافت من اللون الأبيض، حيث جاءت تعليقات المحبين لها بالإعجاب الشديد.

إطلالة لاميتا فرنجية

وبدت لاميتا، بفستان مُجسم باللون الأبيض، ومكشوف الأكتاف، وانتعلت حذاء ذا كعب عال ليتماشى مع الفستان ويكمل الإطلالة الرائعة، ووضعت مكياجًا ناعمًا، بألوان تتناسب مع لون بشرتها، وتحرص دائما الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام)، أبرز الإطلالات التي تظهر بها في جميع المناسبات.