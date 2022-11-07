جومانا مراد… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة جومانا مراد، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت جومانا بإطلالة سوداء أنيقة من داخل سيارتها، حيث ارتدت فستان أسود جذاب، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة حيث تركته منسدلًا على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، كما اعتمدت مكياج ترابي ناعم زاد من جمال إطلالتها.

وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من المتابعين.

آخر أعمال جومانا مراد

جدير بالذكر أن آخر أعمال جومانا مراد مسلسل “زي القمر” وتدور أحداثه في إطار من الدراما، تدور أحداث العمل في مجموعة من القصص والحكايات المنفصلة، والتي تتكون من 5 حلقات بكل مرة، وتناقش العديد من القضايا التي تعاني منها السيدات، وفي موسم رمضان 2021 بمسلسل خيانة عهد، بطولة يسرا، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وشارك فيه عبير صبري، أروي جودة، وحلا شيحة.