منى زكي… بإطلالة جريئة وفستان مميز تتصدر التريند بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر اسم الفنانة مني زكي ، التريند لمؤشر البحث «جوجل»، الأشهر عالمياً والأكثر بحثاً خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خضوعها لـ جلسة تصوير من أجل مسرحيتها الجديد بعنوان «الوش التاني» والمقرر عرضها خلال فعاليات موسم الرياض.

وشاركت الفنانة مني زكي ، جمهورها ومتابعيها، جلستها التصويرية، من خلال طرح الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة، إنستجرام ، وعلقت عليها، قائلة «منى زكي في أحدث جلسة تصوير لمسرحيتها الجديدة الوش التاني، والمنتظر عرضها في موسم الرياض، التي تسجل عودتها للمسرح بعد غياب طويل».

وحظت الفنانة منى زكي ، بانبهار جمهورها ومحبيها خلال جلسة التصوير لمسرحيتها الجديدة «الوش التاني» وظهرت خلال جلسة التصوير بفستان طويل ممزوج بـ لونين مختلفين، اللون البنفسجي واللون الأسود، وذلك بإطلالة من الناحية الجمالية بشعرها منسدلاً على كتفيها، مكتفية بوضع مكياج بسيط لإظهار ملامح وجهها.

منى زكي تعود للمسرح بعد غياب طويل بموسم الرياض

كشفت الفنانة منى زكي ، عودتها لخشبة المسرح مرة ثانية بعد غياب طويل دام لعدة سنوات، بمسرحية «الوش التاني»، والمقررعرضها في موسم الرياض يوم 11 نوفمبر الجاري وحتى 15 من الشهر نفسه، عبر مسرح محمد العلي.

وشاركت مني زكي ، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام وعلقت قائلة، «أيام قليلة بتفصلني عن الوقوف تاني على خشبة المسرح بعد غياب طويل، انتظروني في المسرحية الكوميدية الوش التاني من 11 لـ 15 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي».

وتابعت قائلة، «حقيقي مبسوطة إني هقابل الجمهور السعودي وسعيدة جدا بالتطور اللي حاصل في موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه والمستشار تركي آل الشيخ».