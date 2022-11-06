نانسى عجرم… بإطلالة جريئة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نانسى عجرم صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت نانسى عجرم بإطلالة جريئة، مرتدية فستان مطرزا باللون الأسود، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها، وحازت على إعجاب متابعيها .

جدير بالذكر، أن النجمة نانسى عجرم، طرحت فيديو كليب أغنيتها “علشانك” والتى حققت نجاح كبير جداً وقت طرحها.

وكانت نانسى عجرم أصدرت أغنية “صح صح” فى شهر يوليو الماضى على المنصات الرقمية، وهى كلمات الشاعر أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد، وتوزيع موسيقى للعالمى “مارشميلو”، وحققت ملايين المشاهدات.