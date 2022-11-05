انغام… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت المطربة أنغام، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مجموعة صور جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير.

إطلالة جذابة لأنغام

وتألقت أنغام، بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان باللون البيج، وتركت شعرها البني القصير منسدلًا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، كما اعتمدت مكياج ترابي ناعم زاد من جمال إطلالتها.

وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من المتابعين.

برنامج المطربة “أنغام”

وتستمر الفنانة أنغام في تقديم برنامجها الجديد والذي حمل اسمها وهو “أنغام” الذي يتم إذاعته يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً عبر شبكة قنوات dmc، وكان راغب علامة ومدحت صالح من أوائل ضيوفها.

آخر أعمال أنغام

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أنغام كانت أغنية “عارفة قيمتي”، التي طرحتها مؤخرا واستطاعت تخطي حاجز ال 4 مليون عبر يوتيوب، وهى من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى.