ريم سامى … بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانة ريم سامي، بمشاركة متابعها صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”

وظهرت ريم بماكياج صاخب أبرز ملامحها بالكحل والماسكرا السوداء مع رسمة حواجبها بالأيشادو لتبرز جمال عينيها مع لون الكشمير اللامع في الشفاه، وتركت شعرها الأسود منسدلا بطريقة جذابة على كتفيها.

يذكر بأن مسلسل نسل الأغراب هو آخر أعمال الفنانة ريم سامي، الذي شاركت من خلاله بالموسم الرمضاني الماضي 2021، مجسدةً خلال أحداثه شخصية فتاة تُدعى فاطمة، ولعب بطولة المسلسل الفنان أحمد السقا وأمير كرارة.

وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة ريم سامي، فسخ خطوبتها، بعد عام من الاحتفال بالخطوبة، حيث تم فسخ الخطوبة من أحد رجال الأعمال فى هدوء تام بين الطرفين والعائلتين.