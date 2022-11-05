منه فضالي… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت منة فى الصورة بإطلالة جذابة وهى ترتدى فستان أنيق باللون “الفوشيا”، وتركت شعرها البنى منسدلاً على كتفيها، ونالت الصور الكثير من الإعجابات والتعليقات من متابعيها.

وتقوم منة فضالى حاليا بتصوير مسلسل “سر السلطان” إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم :” أحمد فهمى، وريم مصطفى، وأحمد السعدنى، وحسين فهمى، وأحمد عبد العزيز، وهالة صدقى، حونان مطاوع، وبيومى فؤاد” ، وعدد كبير من الفنانين .

وتنتظر منة فضالى حاليًا عرض مسلسل “الونش” بطولة الفنان محمد رجب، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وتجسد منة فضالى دور دارين زوجة الفنان محمد رجب خلال المسلسل.