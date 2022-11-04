لاميتا فرنجية… تتخطي جميع الخطوط الحمراء بظهور بدون بنطلون .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت لاميتا فرنجية خلال أخر جلسة تصوير خضعت لها في في دبي، مرتدية قميص كاروهات وتي شيرت من اللون الأبيض مع هوت شورت قصير للغاية كشف عن أردفاها بالكامل، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها، معلقة : يوم الجمعة غير الرسمي تسوقي الإطلالةaeropostalearabia