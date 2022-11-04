بإطلالة رياضية جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال جريئة .

وتألقت ياسمين الخطيب، مرتدية شورت قصيرا باللون الاسود، ونسقت معه “توب” دون أكمام باللون الاسود ايضا وجاكيت بسيطا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت الخطيب، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.