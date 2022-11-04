نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بيان مهم من محامى شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة خروجها من المستشفى .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المستشار ياسر قنطوش، محامي النجمة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل حالتها الصحية وحقيقة الصورة المنتشرة لها في سيارة مع طليقها الفنان حسام حبيب.

وقال قنطوش إن شيرين لم تخرج من المستشفى مع طليقها حسام حبيب، كما أشيع خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن الصورة المنتشرة شيرين مخرجتش مع حسام حبيب وكل الصور دي قديمة، وهي هتستريح شوية وإن شاء الله في القريب العاجل هيكون فيه فيديو مصور ليها هيوضح كل حاجة، حسب تصريحاته لبرنامج “آخر كلام” الذي تقدمه ياسمين عز على قناة “MBC مصر”.

وتحدث قنطوش عن سبب خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى، قائلا: شيرين بصحة جيدة، من أدعى أنها مدمنة هو أخوها، قبل ما حدث كانت في حفلة أمام الرئيس وحالتها الصحية كانت جيدة، وطلع تقرير من مجلس الصحة النفسية إن حالتها لا تستلزم العلاج الإلزامي وبناءً عليه خرجناها النهاردة من المستشفى ورجعت بيتها، وشيرين كانت قبل ما تدخل المستشفى بأسبوع كانت عاملة حادثة كبيرة، والآن حالتها الصحية تسمح لها بمزاولة حياتها الطبيعية، وهي لو تعبانة مكنش هيطلع تقرير من مجلس الصحة النفسية إنها تطلع فورًا.

وأضاف: إحنا طول الوقت بنتعرض لحملة مدفوعة وموجهة بتشكك في شيرين ومرض شيرين ومحامي شيرين، ولكن الحمد لله كل حاجة ظهرت للرأي العام وخرجت لبيتها بالسلامة، وهي الفترة اللي جاية هتكون مركزة في شغلها وحياتها الفنية ومفيش أكتر من كده.

واختتم حديثه قائلًا: أنا إمبارح حاولت أدخل المستشفى بصفة ودية لأن وجودها في المستشفى بقى اختياري وليس إجباري، ومن حق أي حد إنه يزورها ولكن إحنا مُنعنا من الدخول، وهي طلبت مني إني أنشر التسجيل الصوتي ده، علشان الناس اللي بتثير الشكوك، وبناء عليه صدر القرار وخرجت لـ بيتها.



ورفض قنطوش الإفصاح عن مرسل المقطع الصوتي له، مؤكدا أنه ليس هاتفها، لأن هناك من يريد مساعدتها من داخل المستشفى.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب غادرت المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، وأصدر المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب بيانا قال فيه: “الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب بالسلامة من المستشفى وهى بصحة جيدة وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها وستتحدث في فيديو خلال ساعات”، وذلك بعدما استغاثت به موكلته في تسجيل صوتي، لإخراجها من المستشفى.



وقالت شيرين في التسجيل إنها أصبحت بصحة جيدة بعد مرور 20 يومًا على تلقيها للعلاج في المستشفى.