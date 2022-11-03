إيمان العاصي… بإطلالة جريئة ومكياج رائع تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورًا جديدة أحدث إطلالاتها، ونشرت صور جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بخاصية الاستوري.

وكتبت معلقة من خلال صورها :”أنا ممتنة دائما”.

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي انتهت من تصوير أخر مشاهد لها في فيلم “في عز الضهر” داخل أحد أحياء مدينة الإنتاج الإعلامي .

وكشفت إيمان عن الصور الأولى لها من الفيلم وهي شخصية “ساندرا” تتشكل في أكثر من شخصيه نظر لعملها مع المافيا حيث تظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة ما بين اللبنانية والسورية والمصرية.

وكانت آخر مشاهد لها في الفيلم جمعتها مع كلاً من مينا مسعود وشيرين رضا بالقاهرة بعد فتره تصوير بعدد من الدول الأوروبية وتركيا.