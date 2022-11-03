لاميتا فرنجيه… بإطلالة جريئة وفستان شفاف يكشف مفاتنها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “انستغرام”، أثناء استعدادها للاحتفال بالهالوين برفقة أبنائها، وبدت لاميتا بإطلالة مثيرة تميل للجرأة كعادتها.

وظهرت لاميتا وهي ترتدي فستانًا طويل مجسمًا من أعلى وفضفاض من أسفل، وصمم الفستان من قماش التل الشفاف مما عكس نحافة خصرها . وبه فتحه جانبيه أظهرت جمال ساقيها