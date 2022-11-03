نوال الزغبي… بإطلالة جريئة في أحدث ظهور تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نوال الزغبي متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نوال الزغبي في أحدث ظهور لها

وظهرت الفنانة نوال الزغبي بإطلالة مثيرة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان لونه أسود يليق بجاملها الساحر ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي اغنية “عنيك كدابين” والتي حققت نجاحات كبيرة منذ طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، واعجب بها الجمهور واحبها حبا شديدا.