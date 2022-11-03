بدون خجل .. انجي خوري تعلن عن تصويرها لفيلم اباحي ..شاهد اللقطات الاولى

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 03 نوفمبر 2022 08:35 صباحاً - انتشر فيديو للسورية انجي خوري التي اشتهرت بعرض الجسد والسخافة، وكانت ببث مباشر مع متابعيها حيث بدت بحالة عصبية للغاية.

وقالت ردًا على بعض التعليقات بإن الفيديو ليس لها: (يا عمّي هيدا الفيديو مش انا بس ما تخلوني اخوَت وإشلح بالزلط)

وتابعت: (بتعرفوا شو؟ عنجد انا رح اعمل فيلم سكس جكارة فيكم عنجد لتموتوا اكتر.. انا السكس لا بيعنيلي ولا بحبه)

ملعونة مواقع التواصل الاجتماعي التي أنتجت أشخاصًا مثل آنجي خوري ومثيلاها اللاتي شوّهن معنى الحريات.

لم تتعلم آنجي بعد كيف تصبح إنسانة محترمة، ووجدت الطريق الأسهل للشهرة عبر عرض جسدها أمام مئات آلاف من النشطاء على الوشيال ميديا.

ومع نشرها لكل صور، تتعرض لإنتقادات كثيرة ولتعليقات جنسية وإباحية، ولا تحذف خاصية التعليق ويبدو أنها معجبة بكل السلبيات التي تُكتب لها.