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نسرين طافش…باطلالة جريئة كسحت مي عمر بلبسها الرائع واظهرت جمال جسدها .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - وبدت ” طافش ” بفستان أنيق باللون البطيخي ذا القماش المكشكش ومحدد من ناحية الخصر ومكشوف من احدى الساقين ، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق .

وتزينت بمجوهرات أنيقة ، وكانت عبارة عن أقراط كبيرة الحجم وخاتم فى احدى اليدين، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود .

ومن الناحية الجمالية ، إعتمدت نسرين طافش تسريحة شعر تعكس أناقتها وأنوثتها ،

حيث تركت خصلات شعرها البنية منسدلة على كتفيها بشكل ويفي مرتب .

وإختارت مكياجاً ناعماً مستوحى من الألوان الترابية ، حيث وضعت آيشادو باللون الطوبي والمدمج مع البيج وماسكرا سوداء، مما أبرز جمال ملامحها ، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني وأحمر شفاه باللون الطوبي

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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