نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نسرين طافش…باطلالة جريئة كسحت مي عمر بلبسها الرائع واظهرت جمال جسدها .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - وبدت ” طافش ” بفستان أنيق باللون البطيخي ذا القماش المكشكش ومحدد من ناحية الخصر ومكشوف من احدى الساقين ، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق .
وتزينت بمجوهرات أنيقة ، وكانت عبارة عن أقراط كبيرة الحجم وخاتم فى احدى اليدين، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود .
ومن الناحية الجمالية ، إعتمدت نسرين طافش تسريحة شعر تعكس أناقتها وأنوثتها ،
حيث تركت خصلات شعرها البنية منسدلة على كتفيها بشكل ويفي مرتب .
وإختارت مكياجاً ناعماً مستوحى من الألوان الترابية ، حيث وضعت آيشادو باللون الطوبي والمدمج مع البيج وماسكرا سوداء، مما أبرز جمال ملامحها ، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني وأحمر شفاه باللون الطوبي