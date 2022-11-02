بدون خجل.. ياسمين الرئيس تستعرض جمال جسمها بالبكيني الذهبي. اظهر جسمها بالكامل.. شاهد قبل الحذف

فنون - كتب سعد محمود في الأربعاء 11 نوفمبر 2022 06:14 مساءً - اثاره الفنانه ياسمين الرئيس جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بنشر صوره لها في احد الشواطئ بالساحل الشمالي وهي ترتدي البكيني الشفاف الذي اظهر جسمها بالكامل امام الجميع

وقام احد الاشخاص لاستغلال هذه الفرصه وتصويرها وهي تقوم بوصل طرق بالبكيني فقط الشفاف وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره واثار جدلا الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي محركات البحث جوجل واثار ضجه داخل الوسط الفني شاهد الفيديو بالكامل

وتعتبر الفنان ياسمين الرئيس من اشهر الفنانات داخل الوسط الفني والوطن العربي ولكن حدث مشاكل اسرية لها في الفتره السابقه بعد طلاقها والانفصال الرسمي ومثلت في عده ادوار كثيره وكان لها دور كبير داخل الوسط الفني.