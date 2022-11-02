نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر دينا فؤاد… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة عبر ”أنستجرام” بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة دينا فؤاد أنظار جمهورها بصورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت دينا فؤاد بإطلالة ناعمة بمكياج جذاب يبرز جمال ملامحها، واعتمدت ترك شعرها منسدلا، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد حكاية «ماريونيت» مع محمود عبد المغني، وميرنا نور الدين، وسلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وأيضا في مسلسل «اللي مالوش كبير»، وتصدرت ترند «تويتر» بعد تألقها فى دور «قدرية» زوجة «سيف الخديوي» الذي جسده أحمد العوضي، وبرعت في تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا في أفضل حالاتها الفنية.