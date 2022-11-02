جليله المغربيه… بتصريح جرىء تعيد أزمة علاقتها ب تامر حسني قبل الزواج بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - أعادت البلوغر المغربية جليلة أزمة ارتباطها بالنجم المصري تامر حسني إلى الساحة مرة أخرى وذلك خلال تصريحاتها المثيرة مع الإعلامية رابعة الزيات ببرومو برنامج “شو القصة”.

وكشفت جليلة عن الكثير من الأحداث التي دارت بينها وبين تامر حسني، قائلة: “أنا إنسانة مستهدفة بصورة خطيرة” موضحة أنها عاشت قصة حب طويلة مع الفنان المصري، كما فجرت مفاجأة حول علاقتها به.

وأضافت الشابة المغربية أن قصة حبها مع تامر حسني امتدت عشر سنوات كاملة، لافتة إلى أنها كانت معه قبل زواجه من مواطنتها بسمة بوسيل بيوم واحد فقط، كما أشارت إلى أنها لم تقطع علاقتها به بعد الزواج ولكنها استمرت معه في العلاقة على الرغم من زواجه.