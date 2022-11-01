منى زكى … تتصدر التريند .. شاهد الان السبب الغريب

تصدرت الفنانة منى زكي التريند خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن تمكن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى الحصول على العرض الأول لفيلم “القاهرة مكة” التي تلعب بطولته منى زكي فى دورته الثانية والتي من المنتظر أن تقام في مدينة جدة السعودية في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر من العام الجاري.

منى زكي

ويشارك منى زكي بطولة فيلم “القاهرة مكة” كل من: محمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تأليف محمد رجاء .

منى زكي

فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، ويدور حول البطلة منى زكي التي تقرر الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار عقارات يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى زكي مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

قائمة أفلام مسابقة البحر الأحمر

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن القائمة النهائية للأفلام المتنافسة في مسابقة البحر الأحمر ضمن الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وتضم القائمة ستة عشرة من العالم العربي وآسيا وإفريقيا.

منى زكي

أما الأفلام المختارة فتتنافس في الحصول على جوائز اليسر والتي تم إطلاقها احتِفاءً بالجرأة والإبداع في الأفلام. حيث سيتم اختيار الأفلام الفائزة بواسطة لجنة تحكيم تضم نخبة من أبرز صناع الأفلام ومحترفي صناعة السينما من مختلف أنحاء العالم.

منى زكي

وقال أنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في تصريحات صحفية : “تشمل قائمة الأفلام الستة عشر المتنافسة في المسابقة، والتي حصل بعضاً منها على دعم كبير من صندوق البحر الأحمر، على مجموعة متنوعة من الأفلام التي تناقش موضوعات وحقب زمنية مختلفة، وتم إنتاجها من قِبل مجموعة كبيرة من صناع الأفلام الموهوبين. حيث برع الممثلون العرب في تأدية أدوارهم المعقدة في هذه الأفلام، وأبدع المخرجون في تصوير الشخصيات بمختلف أبعادها. وما بين براعة الممثلين وإبداع المخرجين، يعيش الجمهور خلال مشاهدته لهذه الأفلام مشاعر الندم والخلاص والشجاعة والانتهازية والانتقام مع مزيج من مشاعر الحب في مختلف صوره.”