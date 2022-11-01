ناهد السباعي… بإطلالة جريئة في أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة ناهد السباعي

وظهرت ناهد في الصور وهي أمام البحر مرتديه توب باللون البينك، وبنطلون باللون الأخضر، وتركت شعرها مسندلًا.

أبطال مسلسل الأجهر

وفي سياق آخر أنضمت الفنانة ناهد السباعي إلي مسلسل الأجهر والذي مقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عام ٢٠٢٣ ويشارك في بطولته الفنان عمرو سعد، الفنانة درة، الفنانة سارة سلامة بالإضافة إلي الفنانة ناهد السباعي وتواصل الشركة المنتجة للعمل التعاقد مع باقي أبطال المسلسل من تأليف ورشة الملوك، وإخراج ياسر سامي.