يلا بين علي المخزن رحاب الجمل سحبت محمد رمضان للمخزن.. انا تعبانه نفسي فيك المشهد المحذوف من للعرض من كواليس فيلم احكي ي شهرزاد.. أقوي مشهد ممنوع من العرض بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - يلا بنا على المخزن انا تعبت كلمات اثارت جدلا واسع داخل الوسط الفني للفنانه رحاب الجمل من كواليس مشاهد محذوفه داخل فيلم احكي يا شهرزاد اثارت هذه المشاهد جدلا كبيرا بعد نزولها داخل السينما المصريه وتم حذفها من قبل الرقابه لانها مشاهد غير مناسبه للاطفال .. شاهد الان الفيديو بالكامل

مشهد محذوف للفنانه رحاب الجمل ومحمد رمضان من فيلم احكي يا شهرزاد

اشعلت الفنانه رحاب الجمل غرائز جميع الشباب والكبار بعد تسريب مشهد محذوف لها من كواليس فيلم احكي يا شهرزاد بطوله محمد رمضان والفنانه رحاب الجمل ومشهد غيره لائق

للفنانه رحاب الجمل داخل المخزن في وضع مخل وكانت ترتدي قميص نوم اسود شفاف اظهر جسمها بالكامل واثار هذا الفيديو ضجه بعد نزوله بساعات.