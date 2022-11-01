صراخ واهات هستيرية لا الهام شاهين مع كريم عبدالعزيز والمخرج تركه يكمل المتعة ولم يوقف التصوير.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع خالص للحياه من فيلم جنون الحياه الذي يعدوا من الافلام الاكثر جراءه في السينما المصريه

حيث نشرت مقطع بين كل من الفنانه الهام شاهين والفنان كريم عبد العزيز في مشهد ساخن للغايه لما جعل بعض المتابعين ينصحون بحذف هذا الفيديو من على مواقع التواصل الاجتماعي.

لما يحتويه مواقف ساخنه وخادشة للحياء والاغراء الفيلم عده ادوار ساخنه للنجمه الهام شاهين حيث ظهرت عاريه تماما في بعض المشاهد ويحكي قصه عن زوجه تخون زوجها بعد ما كان زوجها يخونها مع غيرها فقامت بفعل ذلك معها مع سائقها.

دائما ما تقدم الهام شاهين بعض المشاهد الجريئه والخارجه للحياه ولتحث على الفسق والفجور في مجتمع يتميز بالعادات والتقاليد وبدا المخرج في هذا المشهد الصدمه والذهول على بعض الحاضرين من كثرة ما يحدث من مشاهد ساخنه.

بينها وبين كريم عبد العزيز مما ترك المخرج الموقف تماما وترك كريم عبد العزيز الهام شاهين في موقف صادم للغايه للمتابعين ولم يتم توقف عن التصوير وتركه يمارس متعته بدون اي رقابه منهم