صبا مبارك… تتصدر التريند لهذا السبب .. شاهد الان

تصدرت الفنانة صبا مبارك مؤشر البحث عبر موقع “جوجل”، وذلك بعد حلقتها في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والتي أدلت خلالها بالعديد من التصريحات الهامة.

وفي سياق آخر، شاركت الفنان صبا مبارك مؤخرًا في العديد من الأعمال، وكان آخر أعمالها الدرامية مشاركتها في مسلسل “توبة”، الذي عرض في رمضان الماضي.

مشاركة صبا مبارك في مسلسل توبة

مسلسل “توبة” بطولة الفنان عمرو سعد، والفنان ماجد المصري، والفنانة صبا مبارك، والفنان دياب، والفنان مصطفي أبو سريع، والفنانة مروة الأزلي،والفنانة أسماء أبو اليزيد، والعديد من النجوم، وكان هذا من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد حلبة.

أحداث مسلسل توبة

ودارت أحداثه في إطار درامي حول توبة وهو الفنان عمرو سعد بعد أن ترك ماضيه السيئ وقرر الاستقرار في مدينة جديدة لبدء حياة نظيفة، فتنقلب حياة الشاب توبة عندما ينكشف سره مع ظهور شخص من ماضيه واتحاده مع ألد أعدائه.

مسلسل “سوتس”، والذي تم عرضه في ابريل 2022،وكان بطولة كلا من: الفنانة صبا مبارك، الفنان آسر ياسين، والفنان أحمد داود، والفنان محمد شاهين،والفنانة ريم مصطفي، والفنانة تارا عماد، والعديد من النجوم، وكان من إخراج عصام عبد الحميد وتأليف محمد حفظي.

تدور أحداثه في إطار من درامي حول آدم وهو أحمد داود والذي يتحول عن طريق الصدفة إلى محامي في شركة محاماة كبيرة، حينما يكشف سره للمحامي زين وهو الفنان آسر ياسين، ومعا يتولى الثنائي العديد من القضايا الشائكة.

أعمال صبا مبارك

في عام 1998 شاركت في مسلسل «قمر وسحر»، حيث ساعدتها والدتها الفنانة «حنان الآغا» وخالتها الممثلة «هيفاء الآغا» بالظهور على الشاشة الصغيرة وهي لا تزال طالبة.

كانت سنة 1998، نقطة الانطلاق الحقيقية بالنسبة لها، حيث شاركت بمسلسل “الكواسر” بعد المسلسل الأول “قمر وسحر”، عادت في عام 2002 للظهور مجددًا بشخصية نسرين في المسلسل التاريخي “عمر الخيام”، كما شاركت بنفس العام بمسلسل “الأرواح المهاجرة” مع نخبة من نجوم الدراما السورية. شاركت في المسلسل التاريخي “الحجاج”، بدور” غزالة الشيباني”.

ظهور صبا في السينما الأردنية كان لأول مرة عام 2003 في فيلم «سفر الأجنحة” كما ظهرت في أفلام” خارج التغطية”، و” مملكة النمل”.