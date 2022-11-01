مشهورة سناب شات السعودية موديل روز في وصلة رقص فاضح تستفز السعوديين .. شاهد الفيديو

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 31 اكتوبر 2022 08:32 صباحاً - موديل روز هذا اسمها الذي اختارته لنفسها بعدما سافرت إلى لوس أنجلس ولا نعرف اسمها الحقيقي رغم شهرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

تدافع عن عاداتها وبلادها وعن المسلمين والفروض الخمسة وذلك بدا جليًا حين هاجموها لأنها لا تصوم فدافعت عن نفسها وقالت أنها تصوم لكن حين يرونها تشرب أو تأكل فلأنه يكون وقت الإفطار في لوس أنجلس أي ليلاً بينما يكون الوقت صباحًا في الشرق هنا.

موديل روز ليست عارضة أزياء في أميركا ولا ممثلة ولا فتاة إعلانات، أو هذا ما نلحظه من الصحف الأجنبية التي لم تذكرها مرة على الإطلاق.

أطلت البارحة في فيديو ترقص بطريقة جريئة جدًا ولا نرى في الأمر عيبًا طالما أنها لا تعتدي على أحدٍ وطالما أنها تعيش في بلاد الحرية.