جلسة تصوير جديدة لـ سميرة سعيد تجذب الأنظار .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها مجموعة جديدة من الصور، من جلسة تصوير أحدث أغانيها “يامي”.

وظهرت سميرة سعيد في الصور بلوك شبابي بشعر أصفر طويل، وبودي وبنطلون باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها سلاسل ذهبية تنسدل على جسمها، مشكلة نقوشا بأقواس وخطوط منحنية.



وطرحت سميرة سعيد أغنية “يامي” قبل أيام، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.

وكانت آخر الأغنيات التي طرحتها سميرة سعيد “كرباج” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.

واستعان عزيز الشافعي في كلمات الأغنية بجملة أحمد حلمي الشهيرة من فيلم “بلبل حيران” حين قال لإيمي سمير غانم: “اللي فات حمادة واللي جاي حمادة”، لتستخدمها سميرة سعيد في الأغنية.