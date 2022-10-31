درة … تتألق في أحدث جلسة تصوير بإطلالة كلاسيكيه رائعه .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بمجموعة صور جديدة لها.

اختارت درة أن تطل على جمهورها بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت جيب من اللون الرمادي الداكن، وقميص من اللون الرمادي الفاتح، وتركت شعرها منسدلا بطريقة بسيطة وعفوية نالت إعجاب جمهورها.

الجدير بالذكر أنه يعرض حاليا للفنانة درة مسلسل المتهمه الذي يعرض عبر منصة “.. شاهد الان vip” ويتكون المسلسل من 10 حلقات.

شارك البطولة مع الفنانة درة عدد من النجوم ومنهم عادل كرم وعلي الطيب وأسامه عباس ودياب وغيرهم من النجوم والمسلسل من تأليف وإخراج تامر نادي

تدور أحداث المسلسل حول عندما تجد امرأة نفسها متهمة بجريمة قتل لا تذكر عنها أي شيء، تكرس حياتها لمهمة العثور على المجرم الحقيقي وإثبات براءتها.

أكدت درة أنها سعيدة بردود الفعل التي تلقتها حول هذا العمل، خاصة وأنها ظهرت بدور مختلف ومميز لم تظهر به من قبل، وقالت درة أن زوجها شعر بصدمة كبيرة .. شاهد الان مشهد قتل زوجها ووضع السكينة تحت السرير، وقال لها مازحا مش هنام جنبك تاني.