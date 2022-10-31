رانيا يوسف… بفستان جريء تبهر المتابعين بجمالها وأنوثتها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها.

ارتدت رانيا يوسف فستان صيفي أنيق، وكان لافت للانتباه أنه مكشوف الصدر، ونسقت قبعة أنيقة من نفس الألوان، وفضلت أن تستخدم ألوان مكياج زاهية تخطف الأنظار.

رانيا يوسف خلال إجازة الصيف قامت بالعديد من الرحلات الصيفية المميزة، فاستمتعت بأجواء خاصة في دبي ولندن، وشاركت جمهورها بالعديد من الصور والإطلالات الجريئة التي خطفت الأنظار.

تعرضت رانيا للكثير من الانتقادات بسبب هذه الإطلالات، لكنها تجاهلت كل التعليقات السلبية وعاشت أجواء الإجازة بطريقة طبيعية، واستمرت في مشاركة متابعيها بصورها عبر السوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل “المماليك” وهو من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

بجانب ذلك قدمت رانيا يوسف الجزء الخامس من مسلسل “الآنسة فرح” بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.