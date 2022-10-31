سارة سلامة… بإطلالة جريئة في أحدث ظهور والجمهور يعلق .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها بصورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت سارة في الصور بإطلالة رياضية جريئة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت على النحو التالي: “لا حول ولا قوة إلا بالله، قمر، حاجة تفتح النفس والله، إيه الجمال دا، قلبي والله، طول عمرك قمر والله، القمر بزيادة، أجمل سارة، قمر وجميلة، بطل مصر”.

من ناحية أخرى شاركت سارة سلامة في مسلسل “إسعاف يونس”، بطول: محمد أنور، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبدالعزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.