نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الهام شاهين… تكشف المستور بكل جرأة اسباب فشل زواجها بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - إلهام شاهين

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج “40” والمذاع على قناة mtv، اللبنانية، حيث تحدثت عن حياتها الشخصية وفشلها في حياتها الزوجية، كما تحدثت عن شخصيتها في مسلسل “بطلوع الروح” ودور أم جهاد في العمل.

قالت إلهام: “كان نفسي أعمل مسرح موسيقي.. ده الحلم اللي كان نفسي أحققه.. واللون ده مش موجود على الساحة، وأنا بحب شغلي جدًا وهو كياني وبحب نفسي أكتر من الزوج”.

مضيفة: “مقدرتش أضحي بأشياء عشان الزوج، وكنت بشتغل 20 ساعة في اليوم ما بين سينما ومسرح وتليفزيون، فطبعا لازم أفشل في الحياة الزوجية”.

وتابعت: “اشترطت في الزواج الثاني تكون العصمة في إيدي.. لأني كنت قلقانة وخُفت لما أطلب الطلاق يبقى صعب”.

وعن دور أم جهاد الذي جسدته في مسلسل “بطلوع الروح قالت: “دوري في مسلسل بطلوع الروح يسيء لداعش، وداعش مش الإسلام”.

وكشفت عن العلقة الساخنة التي نالتها من الفنان الكبير الراحل محمود المليجي قائلة: “أكبر علقة خدتها في حياتي كانت من الفنان الراحل محمود المليجي.. كانت في فيلم بنعمله عن مسرحية الملك لير وضربني جامد.

وتشارك إلهام شاهين في الماراثون الرمضاني 2023 بمسلسل “حضرة العمدة” بطولة روبي، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: بسمة، إدوارد، محمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

يذكر أن إلهام شاهين شاركت في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل “بطلوع الروح”، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وكان من بطولة منة شلبي، عادل كرم، أحمد السعدني، محمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج كاملة أبو ذكري.