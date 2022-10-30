كما ولدتها امها .. فيفي عبده تثير الجدل برقصها بـ”بشكير” الحمام (فيديو)

وتلقت فيفي عبده تعليقات كثيرة من جمهورها الذي انتقد رقصها بهذا الشكل وهي ترتدي فقط “فوطة الاستحمام” وطالبوها باحترام سنها والتوقف عن نشر هذه الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو ترقص وهي ترتدي “بشكير الحمام” على أنغام أغنية “العوازل ياما قالوا” بصوت مدحت صالح.

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محمد يوسف

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