ميرهان حسين… بوصلة رقص جديده في عيد ميلادها بالفيديو .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة ميريهان حسين، بعيد ميلادها، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع ” انستجرام ” للصور والفيديوهات، مقطع فيديو وهي ترقص على أغنية ” انزل يا جميل على الساحة “، مع عدد من الصور وهي بإطلالة الزي الأبيض مع أكسسورات فضة.

يذكر أن ميرهان حسين تحرص دائما على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، حيث تتنوع بين الكاجوال والكلاسيك وفساتين السهرة الملفتة التي تظهر بها في مختلف المناسبات.