هاجر احمد … تخطف الأنظار “بروب حرير” .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة جديدة لها، فى أحدث إطلالاتها عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام” .

وظهرت هاجر أحمد بالصور بإطلالة جذابة، حيث كانت ترتدى بيجامة بالخامة الساتان وعلى يديها ريش أبيض، أثناء التحضير ووضع الميكب استعدادا لحفل زفاف أخيها.

وعلقت هاجر أحمد على الصورة قائلة: “أخت العريس”.

وكانت الفنانة هاجر أحمد، قد تصدرت محركات البحث على موقع “جوجل ترند”، مؤخرا بعد نشرها صورا عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام” خلال عطلتها الصيفية.

وظهرت هاجر أحمد، صورا داخل إحدى المدن الساحلية برفقة زوجها، بإطلالة مميزة بعدما شاركت جمهورها صورة بملابس رياضية وهى تجلس على أحد الشواطئ، بدون مكياج، وعلقت بالقول: “الجمال الداخلى لا يحتاج إلى ميكاب”.

يشار إلى أن هاجر أحمد، عرض لها فى عيد الفطر الماضى، فيلم “زومبى” بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، سامى مغاورى، من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.