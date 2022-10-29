لورديانا …تستعرض جمالها بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور والمتابعين جامده جدا .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الراقصة البرازيلية، لورديانا صورًا من أحدث ظهور لها بإطلالة تخطف الأنظار، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لورديانا بإطلالة ساحرة مرتدية فستان حمالات باللون اللبني، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

وعلي جانب آخر كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة :” كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا”.

وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.