فنانه شهيره… تتهم زوجها بالتحريض على الدعارة ” قذارة مخك السبب”

ابو ظبي - احمد الجزار - وكان المنتج البحيريني محمد الترك قد أثار حالة واسعة من الجدل بعد نشره مقطع فيديو يصف فيه زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة بألفاظ بذيئة.

وجاء هذا الفيديو بعد فشل عدة محاولات للمنتج البحريني في العودة لطليقته دنيا بطمة وانتهت آخرها بطرده من المسرح الذي تغني عليه.

وظهر محمد الترك في الفيديو وهو يضع صور طليقته في صنادق ويرميها على الأرض بانفعال ووصفها بالواطية وهو يردد كلمات أغنية “أكبر غلطة في حياتي”، ويصرخ معها ويقول: “حبيت واحدة واطية”.

وتابع محمد الترك “اعتقد إلى هنا وصلت الرسالة شكرا وشكرا وشكرا كثيرا ، أعتقد هذه تبقى للذكرى على الأقل أنا احترمت المكان وقمت بذلك في البيت وليس في الكباريه”، في إشارة منه على أن طليقته غنت الاغنية نفسها في احدى حفلاتها.

وظهر الترك في فيديو آخر وهو يهدد متابعيه ويحذرهم من ذكر اسم زوجته السابقة دنيا بطمة وختم الفيديو بأغنية أخرى تقول كلماتها “والله عمت عينها الفلوس وظهر في المقطع وهو يرمي الأوراق النقدية على الارض.

من ناحيتها نشرت دنيا بطمة بيت من أبيات شعر الإمام الشافعي جاء فيه “”قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم .. إن الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل أو أحمق شرف .. وفيه أيضا لصون العرض إصلاح أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة .. والكلب يخشى لعمري وهو نباح”.