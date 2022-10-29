أبرزت صدرها وفخذيها بكل جراءه.. ياسمين الخطيب تشعل انستجرام باستعراض مثير لجسدها المكشوف

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب، أحدث إطلالاتها الجريئة عبرحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت ياسمين الخطيب متألقة مرتدية فستانا طويل باللون الأزرق أبرز جسدها الرشيق بشكل ملفت

ومن الناحية الجمالية، واعتمدت ياسمين الخطيب من الناحية الجمالية مكياج بالوان ترابية ناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت الخطيب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.