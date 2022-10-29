نوال الزغبي… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف الصدر باللون الاسود .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نوال الزغبى صورة جديدة، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نوال الزغبى بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان مجسم باللون الأسود، وبتسريحة شعر مميزة، مع بعض الماكياج المميز، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

الجدير بالذكر أن نوال الزغبى، سوف تحيي حفلا غنائيا فى الشارقة، يوم 12 نوفمبر الشهر المقبل، فى موسم هلا بالمجاز، ومن المقرر أن تقدم نوال باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وتعد أغنية “حفلة” أحدث أغنيات نوال الزغبي في موسم الصيف الحالي، بعد طرحها في شهر مارس الماضي أغنية “لسه باجي على بالك” التي قدمتها باللهجة المصرية وحققت ملايين المشاهدات، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور.