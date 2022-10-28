مايا دياب… بإطلالات مختلفة وجريئة فى أحدث ظهور تبهر المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مايا دياب مجموعة من الصور والجديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام”.

وظهرت الفنانه مايا دياب في تلك الصور بإطلالات مختلفة ومتنوعه وعلقت على تلك الصور قائله:” لا تحتاج إلى كابشن”.

ظهرت الفنانة مايا دياب في أول صورة بإطلاله مميزة، حيث كانت ترتدي توب كروب أسود اللون بحماله مكشوف البطن والصدر، وبنطلون موف وجاكت بامب فوشيا واستخدمت مجموعة من الاكسسوارات تليق مع إطلالتها حيث كانت ترتظي سلسلة مكون من أدوار وحلق، ما استخدمت تسريحو شعر تليق بها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي استخدام ألون مكياج هادئة تليق بها.

وفي الصورة الثانية ظهرت مايا بإطلالة غريبة، حيث كانت ترتدي توب كروب أسود اللون كت، وفقاوات سوداء اللون، واكملت إطلالتها بسلسلة سوداء تتناسب مع تبك الإطلالة وحلق فضي اللون علي شكل دائرة، ومن للناحية الجمالية، أكملت إطلالتها بمكياج باللون الأسود فوق العين وأحمر شفاة فاتح اللون،كما استخدمت طلاء أظافر باللون البيج.

وفي الصورة الثالثة ظهرت بإطلالة مختلفة، حيث ظهرت في تلك الصورة تحت ضوء أحمر اللون وكانت ترتدي بنطلون به فتحة من الجانب، وتوب كروب مكشوف البطن، وارتدت عليه أكمام من فوق، كما أستخدمت حلق كبير علي شكل دائرة ليكمل من إطلالتها، ومن الناحية الجمالية أستخدمت ايضًا مكياج باللون الأسود فوق العين وأحمر شفاة فاتح اللون.

وفي الصورة الرابعة ظهرت بإطلالة جذابة، حيث كانت ترتدي توب كروب أسود اللون مكشوب البطن وبنطلون به العديد من الألوان، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا علي ظهرها وكاتفيها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي استخدام المكياج الذي يبرز جمال ملامحها.

وفي الصورة الخامسة ظهرت بإطلالة رائعة، حيث كانت تقف بين العديد من “الموتوسيكلات”، وترتدي الملابس الخاصة بها وتمسك بيدها الخدذة الخاصة بها، وكانت ترتدي بنطلون به العديد من الألوان وتيشرت به ألوان ايضًا،، اكملت إطلالتها بعقد أسود اللون وحلق كبير علي شكل دائرة، كنا تركت شعرا الأشقر منسدلا علي ظهرها وكاتفيها، ومن الناحية الجماليه أعتمدت علي استخدام المكياج الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها.