ميرهان حسين… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار بنيولوك جديد .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - اطلت الفنانة الشابة ميرهان حسين اليوم بإطلالة مبهجة وخاطفة للقلوب من خلال ظهورها ببرنامج ” الستات ميعرفوش يكدبوا” الذي يعرض عبر شاشة cbc، حيث ارتدت ملابس كاجوال جديدة ومختلفة أظهرت قوامها الرشيق والمتناسق.

كما والتقطت الفنانة ميرهان حسين بعض الصور لها أثناء تواجدها في الحلقة وقامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على الانستجرام، وعلقت علي الصور كاتبة: “مين شاف حلقة النهاردة من الستات مايعرفوش يكدبوا ؟”.

لتنهال عليها التعليقات مشيدين بجمالها ورشاقتها، حيث ارتدت مارهان حسين بنطال باللون الأسود أنيق للغاية، وارتدت معه قميص ساتان بسيط باللون الأخضر والأسود ليبرز رشاقتها وأنوثتها الجذابة.

كما اعتمدت ميرهان مكياج رقيق بالالوان الترابية الناعمة مع كحل أسود وأحمر شفاه باللون البيج، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلاً على كتفيها بطريقة مميزة.