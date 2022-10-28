نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سلمي أبو ضيف …بإطلالة رقيقة في احدث ظهور لها .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صوراً جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف بإطلالة أنيقة، بصور باللونين الأبيض والأسود، ولوك ميك أب كلاسيكي يبرز جمال ملامحها، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة مسلسل مع النجوم باسل خياط، وريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، وآدم الشرقاوي، ومحمد علاء، وتامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وتستمر في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي “الاختيار 3” و”سوتس بالعربي”، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”، والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.