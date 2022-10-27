روجينا… بإطلالة جريئة تخطف قلوب المتابعين من جمالها الصارخ .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة روجينا متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة روجينا عبر إلانستجرام

وظهرت الفنانة روجينا بإطلالة مثيرة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان لونه أسود في أبيض يليق بجاملها الساحر ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.