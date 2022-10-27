المشهورة السعودية موديل آش تصدم الجميع برقصها وهي عارية مقابل إعلان ..شاهد قبل الحذف

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 27 اكتوبر 2022 11:09 مساءً - ظهرت السعودية موديل آش بمقطع صادم للجميع ، بدأت بالإعلان لأحد العطور بعدها قامت بالرقص بملابس فاضحة وكان صدرها بارزاً ولم تكن ترتدي حمالة صدر وانكشفت مناطق حساسة بجسدها .

وفي الفيديو ، أثارت آش المتابعين بحركاتها وجسدها المثير ، وكانت تقوم بحركات فاضحة وتهز مؤخرتها وصدرها المكشوف ، حيث تركت القميص مفتوح واستعرضت المستور .

ويرجح البعض ، أن آش تعمدت هذا الاستعراض الفاضح لتزيد قيمة الإعلان في حساباتها ، كونها تربح من الإعلانات في حساباتها وتسعى لكسب المزيد من المتابعين من فئة المراهقين الذين تناسبهم فيديوهات آش وتسعدهم .

ولدى السعودية آش نحو 415 ألف متابع على انستغرام ولديها أيضاً سناب شات ومتابعين كثر ،

وموديل آش Ash ، فتاة سعودية انتقلت إلى الولايات المتحدة بعدما تبرا منها والديها بسبب أعمالها الفاضحة وتخفي كل المعلومات حول أسمها وأسرتها وتقوم بنشر مقاطع فيديو وصور مثيرة تظهر المناطق الحساسة من جسدها وكسبت جمهوراً من الإغراء واستعراض جسدها واثارة المراهقين ،

وتتحدث معلومات أن أسمها الحقيقي هو أشجان محمود ، وعبرت في وقت سابق عن رغبتها بالزواج من خمسة دفعة واحدة لانها لا تكتفي من رجل واحد .