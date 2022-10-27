نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأزرق له أسرار.. هبة عبد الغني تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة هبة عبد الغني عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير”انستجرام”، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، قبل انتهاء فصل الصيف، استعداد لدخول الشتاء.

ونشر هبة عبد الغني، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير، بعدسة ياسر حماية، وعلقت عليها، قائلة:” اللون الأزرق له أسرار .. و احنا في مصر و اللون الازرق اصحاب “.

وظهرت هبة، بإطلالة مختلفة، بفستان متميز باللون الازرق الملكي الحالم من قماش الكريب بتصميم بسيط قصة كروازيه، و اكمام منفصلة بطبقات من قماش الاوركانزا الثمين من تصميم بيت الازياء بيرلا، و ارتدت مجوهرات من تصميم جلامور، و مكياچ هادي لشيريهان حلمي، و تصفيف الشعر حماد ابراهيم، و شنطة مسرة، صناعة يدويه من تصميم و تنفيذ المهندسه حنان كامل، و حملت الاطلاله توقيع ستايلست خلود حلمي.

ونالت جلسة التصوير استحسان الجمهور، واشادوا بها، وكان من أبرز تعليقات الجمهور:” الأزرق يليق بكي، قمر فيه ” ” كنت لا اطيق اللون الأزرق لكن بعدما ارتديته اصبح اجمل لون”، ” ذوق راقي و شياكة و كاريزما، قمر في الأزرق “.

شاركت مؤخرا الفنانة هبة عبد الغني خلال الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية، كعضو لجنة تحكيم في مسابقة أفلام الطلبة، والتي تتكون لجنة تحكيم المسابقة من مدير التصوير سمير فرج، والناقد المصري مجدي الطيب.

ويأتي مهرجان الإسكندرية السينمائي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وانتهى حفل الختام بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد بحفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي وكان في مقدمتهم إلهام شاهين وشيرين ومحمود حميدة، بالإضافة إلى حضور الأمير أباظة رئيس المهرجان.

أحدث أعمال هبة عبد الغني

يشار إلي أن آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني، مسلسل “جزيرة غمام”، عرض فى شهر رمضان الماضى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة،ميار الغيطي، وظهور خاص للفنانة وفاء عامر إضافة إلي عدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

الجدير بالذكر أن مسلسل جزيرة غمام و الذي شاركت في بطولته النجمة هبة عبد الغني قد حصد في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما العديد من الجوائز منها الديكور و احسن ممثل دور ثاني و احسن مدير تصوير وأحسن ممثل وأحسن مؤلف و احسن مسلسل درامي تليفزيوني.