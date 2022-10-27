شاهد .. حلا الترك في حالة سكر تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص صادمة رفقة شاب .. اتفرج (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - ويشار إلى أن السابر أثارت القضية العالقة بينها وبين ابنتها وعائلة الأخيرة في وقت سابق من خلال بث مباشر مع متابعيها.

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وقالت إنها ما زالت تخوض معركة الحضانة منذ 8 سنوات وإنها تخلّت عن حياتها من أجل أولادها، كما حوربت في وأشارت إلى أن حلا “مجروحة ومدمّرة” وتتعرض للاستغلال من والدها وأسرته.

">March 17, 2021

وتابعت أن الشابة تعمل في مجال الفن منذ العام 2010 وأنه كان من الممكن أن تصبح مليارديرة، وتابعت: “فلوسها راحت، بيتها راح، أمها تطلّقت أخوانها مشردين”.سمعتها وشرفها.85143006