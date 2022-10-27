درة … بإطلالة جديدة تبهر المتابعين بجمالها وأنوثتها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة درة، صور جديدة لها، بإطلالة متميزة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، واصفين مدى جمالها ورقتها.

شاركت درة الصور مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وظهرت خلالها بفستان باللون الـ”توركواز”، بتصميم عصري وأنيق أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق بالصور.

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع إطلالة درة حيث حصدت ما يزيد على ١٠ آلاف تفاعل في أقل من نصف ساعة من وقت نشر الصور، وعلق الكثير من المتابعين على الصور، واصفين جمالها وأناقتها.

في سياق آخر جاءت آخر أعمال الفنانة درة مسلسل المتهمة الذي سيعرض قريبًا على منصة .. شاهد الان.