درة … بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور،لأخر إطلالتها عبر موقع الصور والفيديو ” انستجرام ” ، وقد ظهرت درة بفستان اسود جذاب منقوش بالورود ، وشعر منسدل على كتفيها ،مما نال أعجاب جمهورها و متابعيها مع كتابتهم تعليقات ايجابية لها .

الجدير بالذكر أن الفنانة درة تعاقدت على المشاركه فى مسلسل “الأجهر” بطولة عمرو سعد ،المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2023، من تأليف ورشة ملوك الجدعنة ، وإخراج ياسر سامي.

يذكر ان درة تقوم بالتحضير خلال الفترة الحالية على مسرحية ” حتى لا يطير الدكان” ، بطولة أكرم حسني، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج محمد أوتاكا، ومن المقرر عرضها في نوفمبر المقبل.