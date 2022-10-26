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درة … بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور،لأخر إطلالتها عبر موقع الصور والفيديو ” انستجرام ” ، وقد ظهرت درة بفستان اسود جذاب منقوش بالورود ، وشعر منسدل على كتفيها ،مما نال أعجاب جمهورها و متابعيها مع كتابتهم تعليقات ايجابية لها .

الجدير بالذكر أن الفنانة درة تعاقدت على المشاركه فى مسلسل “الأجهر” بطولة عمرو سعد ،المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2023، من تأليف ورشة ملوك الجدعنة ، وإخراج ياسر سامي.
يذكر ان درة تقوم بالتحضير خلال الفترة الحالية على مسرحية ” حتى لا يطير الدكان” ، بطولة أكرم حسني، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج محمد أوتاكا، ومن المقرر عرضها في نوفمبر المقبل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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