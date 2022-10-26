بدون خجل .. ابنة هيفاء وهبي برفقة صديقتها داخل الأسانسير بملابس فاضحة وقامت بعمل صادم أثار جنون الشباب.. شاهد الصور

فنون - كتب سعد محمود في الأربعاء 25 اكتوبر 2022 06:11 مساءً - ظهرت زينب فياض، ابنه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة جديدة برفقة إحدى صديقاتها من داخل الأسانسير وهي ترتدي ملابس جريئة وتقوم بحركات صادمة حسب وصف الجمهور.

الصورة الجديدة التي نشرتها زينب فياض عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، ظهرت فيها مع صديقتها من داخل الأسانسير وهي ترتدي فستان من التايجر مكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير وقصير وضيق، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه مما أثار إعجاب الجمهور، معلقة ياعند التوجه إلى مكاني المفضل.

وحظيت صورة ابنه الفنانة هيفاء وهبي من زوجها اللبناني التي انفصلت عنه قبل احترافها الغناء بالكثير من التعليقات علي هذا الصورة مثل مع الاسف صاير تشبهين امك خلقه واخلاق.